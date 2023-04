Treinamento especializado da Força Tática é realizado em Adamantina

Os policiais militares Cabo Herrera e Soldado Vagner, pertencentes à Polícia Militar de Adamantina (2ª Companhia), conquistaram o primeiro lugar no torneio realizado em Presidente Prudente.

O evento foi promovido ontem (11), pelo 8º Batalhão de Ações Táticas Especiais de Polícia (BAEP) com sede em Prudente em comemoração aos quatro anos de atuação na região.



Os policiais competiram com os “irmãos de farda” de toda a área do Comando de Policiamento do Interior (CPI-8) de Presidente Prudente, que compreende 67 cidades da região.



Na modalidade radiopatrulha, os policiais adamantinenses alcançaram o primeiro lugar, e receberam elogios dos organizadores das provas.



Em conversa com a reportagem do Adamantina Net, o Capitão PM Bressan que comanda a 2ª Companhia de Polícia de Adamantina, destacou que tal mérito é fruto da dedicação diária dos policiais adamantinenses e da região que dão o melhor de si à serviço da população.

Capitão Bressan aproveitou a oportunidade para parabenizar o Cabo Herrera e Soldado Vagner pela brilhante atuação no torneio.