Programação cultural em Adamantina traz Rock na Praça amanhã (14)

Adamantina recebe amanhã a banda Special Queen, que vem da capital paulista para fazer uma apresentação e mais as bandas 8 ou 80 e Drop the Bomb da cidade que sobem ao palco para fazer o Rock na Praça.

A programação é uma iniciativa da Prefeitura de Adamantina, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo, que preparou para o mês diversas atividades culturais para movimentar a cidade.

Para os amantes do estilo musical e da banda Queen, esta é uma oportunidade de curtir os sucessos e de conferir a performance dos músicos.

“Já fizemos apresentações de música sertaneja, clássica, pagode, entre outros estilos. Agora, vamos atender àqueles que curtem o rock and roll. Convido tanto os que gostam como os demais para prestigiar a agenda cultural que preparamos para trazer entretenimento e diversão”, afirma Sérgio Vanderlei.

Confira as demais atividades culturais do mês de abril

No dia 20, a Caravana Cultural será realizada na Clínica Pai Nosso Lar a partir das 13h30. A iniciativa consiste em mensalmente percorrer escolas e entidades do município com o intuito de levar arte, cultura e cidadania, além de divulgar os projetos e as escolinhas culturais.

Pelo terceiro mês consecutivo, o município receberá uma peça de teatro. “Cabo de Guerra” com César Ricco será apresentada no dia 22 de abril a partir das 20h no Anfiteatro Fernando Paloni. Os convites serão disponibilizados de forma gratuita durante a semana na Biblioteca Municipal.

No dia 28 de abril, a partir das 20h, a programação foi pensada para aqueles que gostam da música sertaneja. Os convidados Carlinhos & Damião farão uma apresentação em parceria com a Orquestra de Viola Caipira na Praça Élio Micheloni.

No sábado, 29 de abril, das 15h às 21h, será realizada a Feira Afro –Tributo aos 40 anos da morte da cantora Clara Nunes na Casa Afro.

Para encerrar o mês, será realizada a 2ª edição do Domingo no Parque das 16h30 às 21h com ações culturais, esportivas, sociais e de saúde e, ainda, shows com Todinho Circo Show, Big Band Adamantina e Beto Munhoz e Músicos.