Secretaria de Educação de Adamantina e Polícia Militar estão atuando em conjunto para intensificar a segurança nas unidades escolares

A Prefeitura de Adamantina, por meio da Secretaria de Educação, em conjunto com a 2ª Companhia da Polícia Militar, estão atuando em conjunto com o objetivo de intensificar a segurança nas unidades escolares do município como medida para proporcionar maior sensação de segurança de pais e alunos das unidades escolares.

O secretário de Educação, Osvaldo José, e o Capitão da PM, Éder Bressan, estiveram em reunião com o objetivo de traçar algumas estratégias para o atendimento local.

De acordo com o capitão da PM, o efetivo estará presente na ronda escolar e os policiais militares estão orientados para que o policiamento ao entorno das escolas, incluindo as creches, seja reforçado.

“Queremos pedir que a população fique atenta às notícias falsas que vem circulando, não espalhe, não divulgue, pois vamos atuar para identificar quem deu início e a pessoa será responsabiliza”, afirma Bressan.

A orientação é que ao se deparar com qualquer situação diferente, os pais, professores, funcionários das escolas devem entrar em contato de forma imediata com o telefone 190.

“Pedimos que os pais dos nossos alunos fiquem tranquilos, as equipes das escolas estão atentas e estamos trabalhando em conjunto para manter a segurança”, finaliza Osvaldo José.