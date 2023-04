Secretaria de Cultura e Turismo de Adamantina promove workshop

Em novo boletim divulgado pela Vigilância Epidemiológica de Adamantina, já foram confirmados no município 1719 casos de dengue, 3553 notificações, três óbitos confirmados, três descartados e dois em investigação.

O mutirão Bota a dengue pra Fora está recolhendo os materiais inservíveis no bairro Cecap. As equipes da Secretaria de Obras estão atuando fazendo a retirada de galhos, móveis velhos, entre outros.

As equipes do Departamento de Controle de Vetores estão trabalhando em duas diferentes frentes. Os profissionais que atuam na aplicação do inseticida estão na região central, próximo a igreja matriz.

Por sua vez, a equipe que faz o controle dos criadouros também está atuando. Eles estão nas proximidades da Avenida Capitão José Antônio de Oliveira.

“Infelizmente, os casos continuam subindo. Nossas equipes estão atuando e continuamos pedindo apoio da população para que juntos consigamos combater os criadouros que continuam sendo encontrados”, afirma Franciele Anselmo, secretária de Saúde.

Atendimentos nas Unidades Básicas de Saúde

Todos os munícipes que apresentarem sintomas de dengue devem procurar a sua unidade básica de saúde que é referenciada. No local, dependendo da situação clínica, o paciente já está recebendo a hidratação e fazendo a coleta do exame de sangue para a sorologia.

Diferentemente do que vinha acontecendo, agora o custeio dos exames fica a cargo do município e eles não serão mais enviados para o Instituto Adolfo Lutz de Marília agilizando os resultados.