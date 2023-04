Governo autoriza editais para a contratação de 5,6 mil policiais militares

O Governo de São Paulo autorizou a abertura de editais para contratação de 5,6 novos policiais militares. A medida foi assinada na manhã desta segunda-feira (10), pelo governador Tarcísio de Freitas no Palácio dos Bandeirantes e deve sair nas próximas edições do Diário Oficial do Estado (DOE).

“Faz parte do compromisso de reestabelecer efetivos. Isso vai ser fundamental para o policiamento ostensivo. São mais homens na rua. Isso é fundamental para trazer a segurança, para devolver as cidades para as pessoas. Vamos investir muito na revitalização de logradouros públicos. Vamos ter aqui em São Paulo um programa de incentivo a PPPs (Parcerias Público-Privadas) de iluminação pública, que está diretamente relacionado à segurança. E agora esse passo importante: o passo do restabelecimento dos efetivos da polícia”, enfatizou o governador.

São 5.400 vagas para o cargo de Soldado PM 2ª Classe (que devem ser distribuídas em dois editais) e 200 para alunos-oficiais. O próximo passo será a abertura de edital, para que os interessados possam se inscrever para a realização da prova. A abertura do concurso deve respeitar a suficiência orçamentária e os preceitos legais.

As etapas seguintes incluem seleção dos candidatos, nomeações e posse. Após todas as fases concluídas, os aprovados devem iniciar o curso de formação.

“É um importante avanço no enfrentamento à defasagem policial. Isso faz parte do nosso compromisso de devolver a segurança para a população paulista”, disse o secretário da Segurança Pública, Guilherme Derrite”.

Concursos em andamento