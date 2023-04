Fênix goleia e assume o segundo lugar no Interno da Vila Freitas

O bom jogador adamantinense Daniel Marques, mandatário da Escolinha de Futsal Falcão CT 12 de Adamantina é novo reforço do time do Osvaldo Cruz Futsal, para as disputas da Copa Amnap de Futsal.

Acordo do acerto foi firmado com o treinador Adriano “Berinha” do time osvaldocruzense.

– Na foto o jogador Daniel, sendo entrevistado por Lucia Prado (Rádio Life FM), na Copa Unipedras.