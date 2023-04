Convites gratuitos para peça teatral “Cabo de Guerra” estão disponíveis para retirada na Biblioteca Jurema Citelli

Sábado, 22 de abril, a partir das 20h, será apresentado no Anfiteatro Fernando Paloni, a peça teatral Cabo de Guerra, com César Ricco. A programação integra a agenda cultural do mês de abril, realizada pela Prefeitura de Adamantina, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo.

Devido a limitação do espaço, serão distribuídos 230 convites gratuitamente. Eles já estão disponíveis para retirada de segunda a sexta das 7h30 às 17h na Biblioteca Municipal Jurema Citelli.

A apresentação tem duração de 50 minutos e é indicada para pessoas a partir de 12 anos.



“Pelo quarto mês consecutivo estamos trazendo uma apresentação teatral como parte da nossa agenda cultural. Ficamos contentes, porque nas duas anteriores, tivemos casa cheia. Agora, convido a população para mais uma vez retirar o seu ingresso e vir prestigiar”, convida Sérgio Vanderlei, secretário de Cultura e Turismo.

Sinopse

Através da narrativa tragicômica do Palhaço Herry Quinze, o público é convidado a embarcar nas memórias e afetos da infância e das brincadeiras para descobrir que na verdade tudo era uma preparação para a vida adulta.



Na história, o ex-cabo do exército, Herry Quinze, compara a guerra com as brincadeiras, mostrando que tudo era um plano preparativo para a guerra, onde quem ganha é quem fica vivo!