Polícia Militar faz Operação contra jogos de azar em Adamantina

Um adolescente, que não teve idade divulgada, sofreu suspeita de fratura em um dos braços após se envolver um acidente de trânsito na vicinal que liga os municípios de Iacri e Bastos na noite deste domingo, dia 9. A queda de motocicleta aconteceu por volta das 23h20 e o boletim de ocorrência foi registrada pela Policia Militar de Iacri, equipe do soldado Júlio César e soldado Reinof.

Segundo a Polícia Militar, a equipe foi acionada via Copom pra atender um acidente de trânsito na vicinal e, ao chegar no local, constatou que um adolescente estava conduzindo uma motocicleta em direção a cidade de Bastos e na altura do quilômetro 7, por motivos a serem apurados, acabou caindo do veículo e sofrendo escoriações pelo corpo e também uma possível fratura no braço direito.



Os PMs informaram que o menor foi socorrido por uma ambulância para o Pronto Socorro Municipal de Bastos, foi atendido pelo médico e ficou sobre a responsabilidade de seu genitor. Ainda de acordo com a equipe, a motocicleta foi apreendida pela Polícia Militar e recolhida ao pátio do Detran por estar com seu licenciamento em atraso e pelo fato do condutor ser adolescente e não ser habilitado.

O acidente de trânsito foi comunicado pelos policiais militares ao delegado plantonista da Central de Polícia Judiciária (CPJ) de Tupã, que tomou ciência dos fatos e ficou responsável em confeccionar o boletim de ocorrência da Polícia Civil