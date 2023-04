MP denuncia dupla por ‘lista de boicote’ a comerciantes de Cafelândia após eleições de 2022

Um engavetamento entre três caminhões matou um motorista de 65 anos na tarde do último domingo, (09/04/2023), na BR-158, no município de Selvíria, no estado de Mato Grosso do Sul – cerca de 235 quilômetros de São José do Rio Preto (SP). Dois dos veículos pertencem a uma transportadora de Potirendaba (SP).

De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal, os dois caminhões da transportadora de Potirendaba estavam parados em uma obra de pare e siga na rodovia, quando um caminhão bi trem, carregado com celulose, com placas de Araçatuba (SP), não conseguiu frear a tempo e acabou colidindo na traseira do veículo da frente. O motorista, Nilson Gomes, de 65 anos, ficou preso às ferragens e infelizmente morreu no local.

O motorista do primeiro caminhão, morador de Bady Bassitt (SP), nada sofreu. Já o segundo motorista, morador de Potirendaba, sofreu ferimentos leves e não corre risco de morte.

Equipes do Corpo de Bombeiros e da Polícia Rodoviária Federal estiveram no local, além da perícia. As causas do acidente serão investigadas.