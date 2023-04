Campeonato Interno da Vila Freitas tem sequência nesta terça-feira

Teve início nesta terça-feira (11) no Ginásio de Esportes Paulo Camargo a fase Sub-Regional dos Jogos Escolares do Estado de São Paulo “categoria infantil”, vinculadas a Diretoria Regional de Ensino de Adamantina e Inspetoria Regional de Esportes que tem como diretor Neideval Veri.

As competições nas modalidades de tênis de mesa, damas e xadrez estão sendo realizadas no Centro de Formação Esportiva na Amjaip perto do ATC. Já as modalidades de futsal, voleibol, basquete e handebol acontecem no Ginásio de Esportes Paulo Camargo.

Participam da competição as escolas de Adamantina Helen Keller, Fleurides Cavalini Menechino, Eudécio Luiz Vicente, de Lucélia Professor Carlos Humberto Carrara e José Firpo, de Flórida Paulista Pércio Gomes Gonzales, de Irapuru Professor José Edson Moisés, de Pacaembu Joel Aguiar, de Flora Rica Guilherme Buzinaro e de Mariápolis Elmoza Antônio João.

Segundo a programação pela IREL- Inspetoria Regional de Esportes e Lazer as competições de tênis de mesa, xadrez e damas foram realizadas dias 3, 4, 5, 6 e 10 de abril no Centro de Formação Esportiva a as modalidades de futsal, voleibol, basquete e handebol acontecem no Ginásio Paulo Camargo no período de 11 a 27 de Abril.