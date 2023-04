Autorizada venda da ‘área dos circos’ para viabilizar futuro Distrito Industrial

A SELAR (Secretaria de Esportes, Lazer e Recreação de Adamantina), sob a coordenação de Ronaldo Dutra (Tuiuiú) e Luciano Netto, informa que na segunda-feira dia 10 de abril foram abertas o período de inscrições do 60ª Edição do Torneio da Liberdade, que comemora o Dia Mundial do Trabalho (1º de Maio).

O tradicional torneio é um dos eventos esportivos mais tradicionais de Adamantina, idealizado pelo jornalista e radialista José Mario Tofolli e organizado pela SELAR.

Os jogos serão realizados no Estádio Municipal Antônio Goulart Marmo com duração de 30 minutos por partida divididos em dois tempos de 15 minutos cada, caso permaneça o empate no tempo normal, as cobranças de penalidades definirão as classificados para próxima fase.

Para a formação das equipes os dirigentes poderão unir diversas classe trabalhistas e as fichas de inscrição poderão ser retiradas gratuitamente na SELAR.

A Secretaria de Esportes comunica que o atleta que trabalha em Adamantina e reside fora do município pode participar deste ano.

Será oferecida pela SELAR premiação de troféus e medalhas aos melhores colocados.