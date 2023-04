Sicoob Nosso doa ovos de páscoa ao Lar Cristão de Adamantina

Sexta-feira, 14 de abril, a partir das 20h, Adamantina receberá a Special Queen, banda que vem da capital paulista para fazer uma apresentação e mais as bandas 8 ou 80 e Drop the Bomb da cidade. A ação abre a programação cultural do mês de abril no município.

Durante a apresentação, será realizada a cerimônia de inauguração da fonte luminosa que tem muitas cores, sons e com jatos de água que interagem conforme o ritmo da música.

A implantação foi feita com recursos destinados ao município pelo Governo do Estado de São Paulo, pois Adamantina é Município de Interesse Turístico (MIT).

Para a execução das obras na praça Élio Micheloni que contemplam a construção dos banheiros, troca de iluminação, revitalização da estrutura da fonte e, ainda, implantação da nova fonte é de R$615.073,96 provenientes do Governo do Estado e mais a contrapartida R$108.981,07.

Para a base da fonte foi investido R$206.585,65 em recursos estaduais e mais R$108.981,07 em contrapartida, totalizando R$315.566,72. Para a iluminação da fonte, o valor aplicado foi R$138 mil e para a iluminação da praça mais R$105.108,30.

O paisagismo também foi executado em toda a praça com o plantio de grama resistente à sombra em razão das árvores do local e plantas de várias espécies.

Serão inaugurados os banheiros que foram construídos na Praça Elio Micheloni. Ao todo, foi designado o montante de R$165.380,01.

A construção dos banheiros contempla infraestrutura, superestrutura, cobertura, esquadrias, sistemas de instalações hidrossanitárias, sistemas e instalações elétricas, revestimentos para paredes e pisos e pintura.

Obras com recursos do MIT já executadas

O Parque dos Pioneiros recebeu iluminação com recursos provenientes do MIT e os pontos beneficiados foram academia ao ar livre, no parque infantil e na área esportiva.

Para a execução da obra, foram investidos no local R$315.930,91 de repasse e mais R$24.126,44 em contrapartida do município. A inauguração da obra aconteceu em agosto de 2020.

Praça Euclides Romanini

Outro ponto já beneficiado na cidade com o repasse desse recurso é a Lagoa dos Patos que está instalada na Praça Euclides Romanini. No local, foram investidos R$80 mil mais o montante de R$13.561,25 em contrapartida para a reforma do alambrado e para adequação do sistema de drenagem da lagoa.