Vigília e Missa de Páscoa marcam encerramento da Semana Santa nas paróquias de Adamantina

Desde o último sábado (2) as três paróquias de Adamantina têm celebrado a Semana Santa, que chegará ao ponto alto e encerramento neste domingo (9) com a ressurreição de Jesus Cristo. A programação especial reserva ainda aos católicos momentos muito importantes neste final de semana.

Na Nossa Senhora de Fátima, neste sábado (8), às 20h, tem a Vigília Pascal, com missa e renovação das promessas batismais; e às 19h na Capela São João Batista. E no Domingo de Páscoa haverá a Procissão da Ressurreição/Missa/Café Comunitário às 6h com partida da sede dos Vicentinos; já às 9h e às 19h a Missa Pascal também na Matriz.

Na São Francisco de Assis, para o sábado (8) à noite, 20h, está marcada a Missa Pascal: Benção do Fogo Novo e Proclamação da Páscoa. Já no Domingo de Páscoa, às 9h30, será celebrada a Missa da Ressurreição do Senhor.

Na Santo Antônio, no sábado (8) haverá a Vigília Pascal e Missa, às 20h. E Domingo de Páscoa é o encerramento com as Missas da Ressurreição do Senhor na Matriz, às 9h e às 19h. Neste dia não, porém, haverá celebrações nas Capelas São Benedito e Nossa Senhora Aparecida.

Vale ressaltar que todos os eventos religiosos contidos nas programações da Semana Santa são abertos à comunidade.