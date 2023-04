Garotos da Fratelo’s Sport disputarão o Campeonato Paulista pela Penapolense

A renovada equipe do C. A. do Morro Lucélia / Restaurante Panela Caipira/ Marcin Funilaria não teve muito trabalho para vencer de goleada pelo elástico placar 16 a 2 o time do Andradina F.C. Os gols luceliense foram marcados por Xandy (9), Euler (3), Mineiro (2), Gabriel e Daniel (1- cada).

A segunda rodada da 1° Copa AMJARB Regional de Futebol Médio, com jogos realizado domingo (2) na praça esportiva da Associação dos Moradores do Jardim Brasil contou com outros resultados, confira:

-Vila Freitas F.C./ Fort Pedras Marmoraria/ Star Motos venceu por 4 a 2, o Unidos da Vila/ Salmourão

-Adamantina City F.C. venceu de virada por 3 a 2 o Jardim Bela Vista F.C.

-Encerrando a rodada a Portuguesa e Familia Zona Sul F.C. ficaram no empate em 1 a 1.

ARBITRAGEM

Amarildo Costa com um excelente trabalho.

– Na foto, o goleiro Vitor fez sua reestreia no time do C.A. do Morro.