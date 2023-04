PASTELARIA NAMBA: o pastel que é referência e tradição em Adamantina

A Renov Energy de Adamantina inaugurou recentemente sua unidade 2 em Dracena.

Localizada na Avenida Washington Luiz, 352 – Jardim Europa (em frente ao PoupaTempo), uma das áreas comerciais de maior abrangência de Dracena, a empresa conta com total estrutura de atendimento, equipamentos e profissionais à disposição da cidade e região.

De acordo com os empresários Jean Carlos e Daniel Marchi, a instalação da empresa em Dracena veio de encontro a crescente procura de clientes daquela região por uma empresa de qualidade, experiência e pós-venda, encurtando a distância entre a Renov e cada um daqueles que buscam por seus serviços e produtos.

A empresa é referência em projetos e implantação de energia solar desde 2016 e está prestes de completar um catálogo com mil clientes atendidos nos estados de SP e MS.

A Renov Energy é hoje uma das maiores e mais completas empresas especializadas no ramo de energia solar da Nova Alta Paulista e conta com profissionais altamente capacitados, equipe e frota própria além de toda a engenharia que é comandada pelos sócios proprietários Daniel Marchi engenheiro eletricista e Jean Carlo técnico em eletrotécnica. Garantia de qualidade superior nos projetos dos segmentos residencial, comercial, industrial e rural e análise de viabilidade econômica/financeira para quem deseja investir em usinas solares para aluguel com retorno que podem chegar à 1,70% ao mês.

Além disso conta com a parceria de uma seguradora especializada no ramo solar, escritório de gestão e aluguel de usinas para investidores, agrônomos para o desenvolvimento de projetos nas linhas de FINAME/BNDES, bancos e financeiras com taxas atrativas para seu financiamento, monitoramento das usinas, serviço de manutenção, ou seja, uma empresa completa.

Telefone: (18) 99680-0314/ (18)99718-6577.