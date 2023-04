Criança de 10 anos morre atropelada por caminhão

Uma idosa de 82 anos de idade foi vítima de tentativa de roubo na tarde de hoje (6), em Adamantina.

Um menor de idade que estava em posse de uma faca, invadiu sua residência e anunciou o crime, momento em que a mulher começou a gritar enquanto ele vasculhava o quarto na procura de dinheiro.

Sem sucesso e com o pedido de socorro da idosa, o menor deixou o local, mas foi encontrado momentos após com o esforço da Polícia Militar que o flagrou na companhia de outros dois também adolescentes no Jardim Brasil.

Ao avistar as viaturas houve a tentativa de fuga, porém, eles foram abordados e apreendidos.



Com eles foi encontrada ainda uma porção de droga e a faca utilizada no ato infracional.

O menor foi apreendido por tentativa de roubo e permaneceu à disposição da Justiça.

Atuaram nesta ocorrência as viaturas de radiopatrulhamento, Força Tática e Comando de Grupo Patrulha.