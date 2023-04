Campanha de Imunização contra Influenza terá início na segunda-feira (10) em Adamantina

A Prefeitura de Adamantina está com processos licitatórios em aberto voltados para a concessão de lotes a empreendedores que querem expandir seus negócios e assim fomentar a economia local e, ainda, atrair empresas de outros municípios que desejam atuar na cidade.

Ao todo, foram disponibilizados 11 lotes em diferentes áreas comerciais, industriais e de serviços do município

Valentim Gatti

Conforme o edital em aberto, na Área Comercial, Industrial e de Serviços Valentim Gatti integram o processo licitatório 11 terrenos sendo: o lote 17 na quadra 2; os lotes 1,2,3 e 4 na área 3 e os lotes 6,8 e 13 na quadra 5.

Distrito Industrial José Bocardi

No Distrito Industrial José Bocardi, que está situado na Estrada Municipal José Bocardi, está disponível apenas o lote 5. Já no Distrito Industrial Sr. Otávio Gavazzi, está no processo licitatório que visa a concessão de uma área que fica na Alameda Natal esquina com a Avenida Francisco Bellusci.

Distrito Industrial Cidade Joia

No Distrito Industrial Cidade Joia situado na Avenida Hermenegildo Lopes Pedroso, s/nº há uma área que integra o processo licitatório.

“Os empresários de Adamantina que desejam expandir ou seus negócios e de outras cidades que desejam vir para a nossa cidade tem a oportunidade de obter um terreno. Participem do processo licitatório, essa é uma iniciativa que contribui e muito para o desenvolvimento da cidade”, afirma Luciana Pereira, secretária de Desenvolvimento Econômico.

Como participar dos processos licitatórios para concessão de terrenos?

O edital, contendo os elementos indispensáveis para a elaboração das propostas, já está à disposição dos interessados em participar da licitação, horário das 7h30 às 11h e das 13h às 17h30, junto ao Departamento de Licitações ou em www.adamantina.sp.gov.br

A documentação e a proposta destinada ao Distrito Industrial Valentim Gatti, no Distrito Industrial Sr. Otávio Gavazzi e Distrito Industrial José Bocardi devem ser apresentadas no dia 12 de Abril de 2023 até às 08h45.

Já a documentação e a proposta dos interessados no imóvel do Distrito Industrial Cidade Joia deve ser apresentada no dia 14 de abril de 2023 até às 8h45 e a abertura dos envelopes acontecerá às 9h no Departamento de Licitação que fica no 3º andar do Paço Municipal.