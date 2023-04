Ginásio Municipal têm antiga iluminação substituída por lâmpadas de Led

Anunciado pela Administração Municipal em 2022, o projeto de revitalização das rotatórias de ligação entre o Lar dos Velhos e o Jardim Bela Vista não pôde ser executado devido a todos os processos licitatórios abertos pela Prefeitura de Adamantina terem dado desertos.

A informação de que nenhuma empresa manifestou interesse em assumir a execução das obras foi passada ao Jornal Folha Regional pelo Demtran (Departamento Municipal de Trânsito).

As melhorias no equipamento de tráfego atenderiam os moradores e motoristas que utilizam os acessos aos bairros Jardim dos Poetas, Jardim Bandeirantes, Residencial Dorigo e Jardim Bela, assim como a bairros rurais e as ligações para os municípios vizinhos de Lucélia e Mariápolis.

Segundo a Secretaria Municipal de Planejamento, as obras seriam inicialmente viabilizadas com recursos destinados por meio do convênio firmado entre o Município e o Detran (Departamento Nacional de Trânsito) dentro do programa ‘Respeito à Vida’.

“Com o intuito de melhorar o sistema viário do local, o Demtran está estudando novas possibilidades que podem ser executadas com recursos próprios, em conjunto com a execução dos serviços da ciclovia que estão sendo realizados no local”, informou o órgão.