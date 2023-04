Utilitário capota na Castelo Branco em Pardinho e motorista é socorrido em estado grave

A Polícia Rodoviária registrou um grave acidente na Rodovia Castelo Branco em Pardinho. Um utilitário (chamado de caminhoneta) com dois ocupantes capotou no km 196 sentido interior, no município de Pardinho.

De acordo com o apurado pelo Acontece Botucatu no local, um dos pneus do veículo, que vinha da região da grande São Paulo, estourou.