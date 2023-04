4 de abril: Camda completa 58 anos de fundação

História iniciada em 1965 começou por um grupo de 11 produtores

A Camda comemora 58 anos de fundação no próximo dia 4 de abril. Cumprindo sua missão de ser âncora para os produtores, cruzou inúmeros desafios, sempre amparando seu cooperado. Aliás, sua fundação se deu no esforço conjunto em busca de melhores condições na comercialização do café. Depois de cada década, surgiram alternativas: milho, gado, profissionalização da cooperativa, qualidade nos produtos e serviços e em cada um desses avanços a Camda esteve à frente, balizando os preços dos produtos, proporcionando desenvolvimento tecnológico, garantindo renda e desenvolvimento social.

Fundação

A finalidade de constituir uma cooperativa surgiu inicialmente de um produtor rural – Mário Matsuda (in memorian). No município de Adamantina/SP, seus familiares, na época, cultivavam o café e por estarem em uma cidade do interior, dificuldades e dúvidas apareceram: valor elevado na compra do produto, qual a melhor época para a venda, altas taxas cobradas por cooperativas distintas entre outros.

Insatisfeito ante desta realidade surgiu o conceito de fundar uma cooperativa, no ano de 1964. Em um bar, na avenida Rio Branco, Mário se reuniu com outras 11 pessoas e discutiram sobre organizar uma sociedade cooperativa para terem preço melhor na venda do café e na compra de insumos em geral.

Formalizada a constituição pela ata lavrada em 4 de abril de 1965 começou a existir, então, a Cooperativa Agrícola Mista de Adamantina – Camda, formada na época por apenas 23 associados, com um capital inicial no valor de Cr$ 22 mil.

O objetivo era fortalecer a comercialização da produção, aquisição de insumos, mudas, sementes e outros produtos necessários para o plantio e a colheita. Outra finalidade desta união era fundar uma representação firme e coesa aos órgãos governamentais da época, sendo que a importante tarefa consistia em ser uma espécie de indicador da rota a adotar, o divulgador da mais moderna tecnologia e criador de processos para o manuseio da terra.

Crescimento e consolidação

Com seu foco na agropecuária, a Camda se preocupa em prestar um serviço qualificado e altamente técnico na orientação dos cooperados agricultores, onde predominam as culturas de cana-de-açúcar, soja, milho, amendoim, café e hortifruti além de atuar fortemente na pecuária. O crescimento contínuo da Camda tem sido destaque em diversos meios de comunicação especializados. ocupando hoje a 9ª colocação no ranking das maiores cooperativas segundo a publicação da revista Exame sobre as melhores e maiores empresas brasileiras. Atualmente, a Camda possui 43 filiais localizadas entre os Estados de Mato Grosso do Sul, São Paulo, Minas Gerais, Goiás e Paraná, mais de 26 mil cooperados e 970 colaboradores em seu quadro funcional. Mais informações sobre a Camda estão disponíveis no portal www.camda.com.br. Camda: a força do campo!