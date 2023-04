Exames de Dengue passam a ser feitos em Adamantina

A partir de agora os exames disponibilizados para a população para detectar a Dengue serão de responsabilidade do município, portanto, não serão mais enviados para o Instituto Adolfo Lutz em Marília, segundo informou a Secretaria Municipal de Saúde na última quarta-feira (29).

O objetivo buscado é agilizar a emissão dos resultados para que o atendimento aos pacientes seja iniciado mais rápido.

A medida veio ao mesmo tempo em que o Departamento de Vigilância Epidemiológica divulgou a atualização do cenário da doença em Adamantina: são 1.348 casos regis-trados entre as 2.962 notificações, além de 3 óbitos confirmados e outros três em investigação.

Outra informação importante diz respeito á volta do fornecimento pelo Governo do Estado do inseticida que combate o mosquito Aedes Aegypti adulto. Segundo a VE fo-ram destinados 30 litros. Com isso a equipe do Departamento de Controle de Vetores iniciou a nebulização nos bairros da região central que concentra o maior número de casos positivos e que estão sob investigação, seguindo critérios técnicos recomendados pela CDC (Coordenadoria de Controle de Doenças).

A Saúde Municipal também reforçou que os atendimentos de pacientes suspeitos ou positivados nas unidades básicas continuam sendo feito. “Todos os munícipes que apresentarem sintomas de dengue devem procurar o seu posto de saúde. No local, dependendo da situação clínica, já receberá a hidratação e terá feita a coleta do exame de sangue para a sorologia”.