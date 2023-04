Alimentação servida nas escolas municipais de Adamantina é destaque no Jornal do Interior

A matéria “Alimentação escolar ganhará maior diversidade durante o ano letivo de 2023” publicada pela Prefeitura de Adamantina, por meio da Secretaria de Educação, ganhou destaque na edição do Jornal do Interior, uma publicação da União dos Vereadores do Estado de São Paulo (UVESP).

A publicação trouxe as ações que foram desenvolvidas com o propósito de fornecer uma alimentação de qualidade, segura, com valor nutricional adequado para o crescimento e desenvolvimento do aluno durante o período letivo.

“Ficamos felizes com essa publicação, pois mostra que o cuidado com os nossos alunos se dá de forma completa”, afirma o secretário de Educação, Osvaldo José.

As informações constam na página 22 da edição de fevereiro de 2023 e divide espaço com iniciativas das cidades de Jundiaí, Araçatuba, Andradina, Iacanga e Ribeirão Preto.

Aqueles que desejarem conferir a publicação podem acessar: https://uvesp.com.br/portal/jornaldointerior/jornal-do-interior-janeiro-edicao-no191/

Relembre

A alimentação escolar segue com o propósito de fornecer uma alimentação de qualidade, segura, com valor nutricional adequado para o crescimento e desenvolvimento do aluno durante o período letivo.

Sabendo disso, a Prefeitura de Adamantina, por meio do Departamento de Alimentação Escolar, realizou uma formação com as merendeiras antes do retorno das crianças às salas de aula.

Durante a última semana, as profissionais foram orientadas sobre a importância da implementação das boas práticas de manipulação, a fim de proporcionar a qualidade higiênico-sanitária e prevenir assim possíveis contaminações.

A matéria completa está disponível em: https://www.adamantina.sp.gov.br/portal/noticias/0/3/4695/alimentacao-escolar-ganhara-maior-diversidade-durante-o-ano-letivo-de-2023