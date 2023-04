Adamantina e região continuam com o menor índice de criminalidade do Estado, afirma Capitão Bressan

De volta à Adamantina e ao comando da 2ª Companhia da Polícia Militar, o capitão PM Eder Mazini Bressan foi o entrevistado da semana na TV Folha Regional na manhã de segunda-feira (27), quando falou sobre o reinício de trabalho à frente da corporação. “Chego muito motivado e feliz. Trago novas experiências e conhecimentos para aplicar em benefício da nossa comunidade, visando ter uma cidade mais segura e melhor para viver”.

Entre os assuntos abordados na entrevista, o comandante enfatizou a baixa criminalidade em Adamantina e nos demais municípios abrangidos pela 2ª Cia (Mariápolis, Flórida Paulista, Pacaembu, Irapuru e Flora Rica). “Continuamos com os menores índices do Estado de São Paulo e também um dos menores do Brasil. Moramos em uma região privilegiada, graças a uma soma de esforços entre Polícia Militar, Polícia Civil, Poder Judiciário, Ministério Público e a comunidade, abrangendo ainda os Poderes Executivo e Legislativo, além da imprensa”. E, segundo o oficial, esse trabalho conjunto garante, provado por indicadores criminais, uma região segura. “Neste ano, por exemplo, não tivemos nenhum crime praticado com emprego de arma de fogo na região. E é esse o trabalho que pretendemos manter”.

Capitão Bressan também explicou que as constantes operações desencadeadas na cidade têm como objetivos principais atacar o tráfico de drogas, os delitos contra patrimônios e a violência contra pessoas. Para isso se aumenta a presença policial nas ruas, o que faz com que a população se sinta mais segura e também que os crimes não ocorram. Mas, se houver delito, mesmo com a atuação preventiva, a PM atua de forma repressiva.

“Toda a nossa comunidade pode esperar muito trabalho e dedicação, porque todos os policiais militares são vocacionados e fazem o que amam, de trabalhar em prol da sociedade, de salvar vidas e criar um ambiente mais seguro. Então, peço à comunidade que acredite e confie na Polícia Militar, e denuncie caso presencie qualquer crime pelo telefone 190, porque só havendo essa união, de comunidade e Polícia, poderemos ter uma sociedade melhor”, afirmou o comandante.

A entrevista completa está disponível no portal adamantinanet.com.br