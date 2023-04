Mulher é presa após furtar veículo em Adamantina

Foram fiscalizados 45 condutores, 19 se recusaram em realizar o teste do bafômetro



Realizada na noite de ontem (31), em Adamantina, a Operação Direção Segura foi desencadeada pelas Polícias Civil e Militar contando com o empenho do Detran.

Os pontos de bloqueio ocorreram na Avenida Marechal Castelo Branco na entrada de Adamantina e também na Alameda Padre Nóbrega no Parque dos Pioneiros sendo iniciada às 19h e finalizada por volta das 3h.





Como balanço, a operação teve 45 condutores fiscalizados, 19 deles se recusaram em realizar o teste do bafômetro; três veículos foram apreendidos por licenciamento vencido; um condutor foi flagrado com habilitação vencida; um carro e uma moto foram recolhidos para o pátio do Detran.

Já dos 26 testes de bafômetro realizados, três apontaram condutores dirigindo sob efeito de bebidas alcoólicas sendo os mesmos autuados.

A Operação Direção Segura é realizada regularmente e visa coibir crimes de trânsito, bem como fiscalizar motoristas que tomam a direção veicular após consumirem bebida alcoólica.