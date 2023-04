Paróquias iniciam celebrações da Semana Santa neste domingo

As três paróquias de Adamantina prepararam programações especiais para as celebrações alusivas à Semana Santa, que começa neste domingo (2) e segue até o outro domingo (9). Momento para fazer a comunidade católica se recordar, rezar e refletir sobre a crucificação, morte e ressurreição de Jesus Cristo.

Santo Antônio – domingo de Ramos, as celebrações têm início às 7h30 com a benção e procissão de ramos (saída da Praça Élio Micheloni) e em seguida a missa na Matriz; a partir das 11h a missa com a benção de ramos ocorre na Capela São Benedito; depois, 19h novamente na Matriz. Na quarta-feira (5) tem a Via Sacra, às 19h30. Já às 20h de quinta-feira (6) a Missa de Instituição da Eucaristia (Lava-pés). Sexta-Feira Santa haverá a Vigília de Adoração ao Santíssimo Sacramento das 7h às 12h; mais tarde, 15h, Celebração da Paixão do senhor; e 19h a Procissão do Senhor Morto partindo da Paróquia Nossa Senhora de Fátima em direção à Santo Antônio. Para o sábado (8) tem às 20h Vigília Pascal e Missa. E no encerramento, Domingo de Páscoa, as Missas da Ressurreição do Senhor na Matriz às 9h e às 19h. Neste dia não haverá celebrações nas Capelas São Benedito e Nossa Senhora Aparecida.

São Francisco de Assis – Começa no Domingo de Ramos, a partir das 8h30 quando se fará a benção dos ramos, a procissão – com saída do Residencial Rio Branco – e depois a missa. Já na terça-feira (4), 19h30, tem a meditação das sete dores de Nossa Senhora. Quarta-feira (5) será feita a Via Sacra. Na quinta-feira (6), às 20h – Missa da Ceia do Senhor, Instituição da Eucaristia e o Lava-Pés; das 21h às 14h – Vigília da Adoração ao Santíssimo Sacramento. Sexta-Feira Santa (7) segue a Vigília da Adoração ao Santís-simo Sacramento, das 6h às 12h; as 15h está marcada a Celebração da Paixão do Se-nhor e Exaltação da Santa Cruz; e às 19h haverá a Procissão do Senhor Morto. Para o sábado (8) à noite, 20h, tem a Missa Pascal: Benção do Fogo Novo e Proclamação da Páscoa. E no Domingo de Páscoa, às 9h30, será celebrada a Missa da Ressurreição do Senhor.

Nossa Senhora de Fátima – A programação também será aberta no Domingo de Ramos com a benção, procissão e celebração, a partir das 8h com saída do Lar Cristão, e à noite, 19h, tem benção e missa na Matriz; já na Capela nossa Senhora do Perpétuo Socorro, às 8h será o início defronte da Fatec, no Jardim Brasil; e na Capela São João Batista, às 17h com partida defronte da antena da FAI. Para a segunda-feira (3) a Meditação das Dores de Maria começa às 19h30 (Matriz). Terça-feira (4) haverá missa com a bênção dos Santos Óleos para os Sacramentos, 19h30, (Catedral São Bento de Marília). Na quarta-feira (5), às 19h30, será a Procissão do Encontro e Missa (Matriz), com as saídas da Escola Navarro para as mulheres e da Escola Champagnat para os homens. Quinta-feira é dia da Ceia do Senhor, 19h30, com missa e adoração até meia-noite, na Matriz; enquanto na Capela São João Batista está marcada para as 19h30. Já na Sexta-Feira Santa a Paróquia segue com a adoração das 6h às 14h, e às 15h é a Celebração da Paixão e Morte do Senhor (Matriz/Capela N. Sra. Perpétuo Socorro/Capela S. João Batista). Depois, 19h a Procissão do Senhor Morto, saindo da Paróquia Nossa Senhora de Fátima até a Paróquia Santo Antônio. No sábado (8) ocorre a Vigília Pascal, com missa e renovação das promessas batismais, às 19h na Capela São João Batista e às 20h na Matriz. E, por fim, no Domingo de Páscoa haverá a Procissão da Ressurreição/Missa/Café Comunitário às 6h com partida da sede dos Vicentinos; já as 9h e às 19h a Missa Pascal.

Vale ressaltar que todos os eventos religiosos contidos nas programações da Semana Santa são abertos à comunidade.