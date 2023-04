Bombeiros encontram corpo de caminhoeiro que caiu de ponte em Restinga, SP

“É ‘de esquerda’ ser a favor do aborto e contra a pena de morte, enquanto direitistas defendem o direito do feto à vida, porque é sagrada, e o direito do Estado de matá-lo se ele der errado.” (Luis Fernando Verissimo)

Sérgio Barbosa

É impressionante como existem GRUPOS e outros que se colocam acima do BEM e do MAL, se bem que poderia ser do lado BOM ou do lado MAU nesta PROVÍNCIA DO FAZ DE CONTA…

Isso sem deixar de lado as IDAS e VINDAS dos/as POLIQUEIROS/AS de sempre quanto as TROCAS PARTIDÁRIAS, quase sempre, para fins um tanto quanto ESCUSOS e assim por diante…

Mas, voltando ao lado que está a sua DIREITA, se bem que essa turma, com certeza não sabe ao menos qual o SIGNIFICADO disto e muito mais aquilo, ou seja, são MENTES MEDÍOCRES que circulam como os/as eternos/as PATRIOTÁRIOS/AS PROVINCIANOS…

Porém, sempre que mais do que interessante, tentar apresentar para essa TURMA DE ALOPRADOS/AS qual o significado desta ou daquela PALAVRA, todavia, entendo que tais explicações serão entendidas como PÉROLAS PORCOLINAS…

Entretanto, ainda, nas últimas eleições, tais MENTES MEDÍOCRES estivem do lado do GENOCIDA com seus votos e apoio, haja vista os NÚMEROS, isso é, nas esferas ESTADUAL e FEDERAL…

Mas, tudo indica que o tal GRUPO, até onde estou sabendo aqui e ali, RACHOU com aquela outra turma da DIREITA, portanto, CADA LOUCO/A COM SUA MANIA…

O que se pode esperar de uma PROVÍNCIA perdida do outro lado do estado, basta olhar para o PASSADO e buscar as RESPOSTAS para o CENÁRIO atual, assim, afirmou o pensador do outro tempo, a saber: CAMINHA A HUMANIDADE…

Se bem que essa turma da DIREITA, com certeza, nem imagina o que diz isto ou aquilo desta coisa com outra coisa (sic), tendo em vista que são movidos e direcionados pela DESINFORMAÇÃO sobre tudo e todos/as…

È mais ou menos, ou seja para bem MENOS, que tais PATRIOTÁRIOS/AS PROVINCIANOS/AS desconhecem os FATOS HISTÓRICOS sobre este PAÍS DO FAZ DE CONTA desde a INVASÃO em 1.500 com a CRUZ na frente e a ESPADA atrás, bem como, 1.822 com a pseudo INDEPENDÊNCIA, ainda, 1.888 com aquela ENGANAÇÃO pra “inglês ver”, bem como, 1.889 com outra ENGANAÇÃO que ocorreu com a PROCLAMAÇÃO da REPÚBLICA DO FAZ DE CONTA…

Ah! Não se pode esquecer outros FATOS mediados pelos FACTÓIDES de sempre da denominada HISTÓRIA OFICIAL, tendo em vista que neste dia 31 de março, essa TURMA DA DIREITA comemora uma REVOLUÇÃO (sic) e o outro lado, baseado em FATOS HISTÓRICOS, mais um dos muitos GOLPES que este PAÍS DO FAZ DE CONTA teve e continua sempre na BOCA DE ESPERA para outros desencontros com os/as ALOPRADOS/AS da tal DIREITA sem deixar o lado ESQUERO muito perto para não estar longe disto e muito menos daquilo…

Tal qual afirmou o PENSADOR PROVINCIANOS naquele outro tempo do tempo, ou seja, “você mede a IGONORÂNCIA de uma cidade pelo tamanho da torre da Igreja local…”

Também, aquela outra frase que afirma: SER OU NÃO SER, EIS A QUESTÃO?

De que adianta tais REFLEXÕES, tendo em vista que os/as ALOPRADOS PROVINCIANOS/AS continuam como ADORADORES/AS do tal MITO DE ARAQUE, ainda, o GENOCIDA… o FUJÃO…

Pra finalizar o que não pode ser finalizado, ainda mais quando se trata desta PROVÍNCIA DO FAZ DE CONTA, tudo pode acontecer neste cenário local, isso é, até mesmo o IMPOSSÍVEL sem levar em conta o POSSÍVEL…

Nada melhor do que o TEMPO do TEMPO para mostrar que DIREITA VOLVER pode ser um PASSO DE GANSO, ainda, daqueles/as que continuam esperando ouvir sempre a frase: PERDERAM MANÉS!

Aproveitando a data em pauta, 31 de março, recomendo que essa turma de PATRIOTÁRIOS/AS PROVINCIANOS/AS busquem os fatos históricos nos LIVROS, REVISTAS e outras publicações, talvez, aconteça alguma VIRADA para um outro lado…

QUEM SOBREVIVER VAI SABER!

