Bacalhoada da Rede terá a entrega das porções delivery hoje e amanhã

Em mais uma rodada da 1ª Copa AMANAP de Categoria Menores de Futebol de Campo / Judá Artigos e Eventos Esportivo de Lucélia, as equipes do Adamantina/Selar , Sub-11, Sub-13 e Sub-15, sob a orientação dos coordenadores Lú Gimenes, Ricardo Andradina e Rafael Mortari, entram em campo neste sábado (1) onde vão enfrentar as equipes do Bastos F.C.

O confronto entre as equipes acontece no Estádio Municipal Antônio Goulart Marmo em Adamantina, com o início do primeiro duelo marcado para às 8h30.

– Na foto, o jogador Lucas ” Tutu”, do Sub-15 do Adamantina/Selar.