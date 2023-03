Seus óculos quebraram? Oficina dos Óculos JF em Adamantina

A Loja ZAPP de Adamantina está sob nova direção e para presentear os clientes e amigos, está com uma super promoção com várias peças bem abaixo do preço.

São peças com preço único de R$ 20; R$ 30; R$ 40; R$ 50 e R$ 60 nos setores de modinha, plus size e infantil.

“É momento de comemorar esta nova etapa da ZAPP e nada melhor que começar com promoção, facilidades no pagamento e vantagens para os clientes de Adamantina e região”, destacaram a empresária Renata Tino e a gerente Aisla Gava.

Um dos diferenciais da ZAPP é enviar suas confecções para todo o Brasil, além do atendimento especializado de sua equipe para ajudar na escolha do look ideal.

Na rua Deputado Salles Filho, 329 – centro de Adamantina. Telefone: (18) 99687-4307.