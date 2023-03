Adamantina participa do Lançamento dos Programas Turismo Rural e Valorização da Gastronomia Paulista

Na manhã de hoje (30), o secretário de Cultura e Turismo, Sérgio Vanderlei da Silva, participou na cidade de Limeira do 1º Encontro de Dirigentes Municipais de Cultura.

O evento foi promovido pelo Governo do Estado de São Paulo, por meio da Secretaria de Cultura e de Economia Criativa e a Associação de Dirigentes Municipal de Cultura (ADIMC) e contou com a presença da secretária da Cultura e Economia Criativa do Estado de São Paulo, Marília Marton, dirigentes ADIMC e do Ministério da Cultura.



O encontro tratou sobre o Projeto Paulo Gustavo e, ainda, sobre as Diretrizes do Governo do Estado de São Paulo, no âmbito da Secretaria de Cultura e Economia Criativa.

De acordo com as informações disponíveis no site do Ministério da Cultura, a Lei Paulo Gustavo tem como objetivo apoiar aqueles que fazem diante dos desafios que eles enfrentaram durante a pandemia de Covid-19.

Com isso, está previsto o repasse de R$ 3.86 milhões, montante proveniente do superávit do Fundo Nacional de Cultura (FNC) aos estados, aos municípios e ao Distrito Federal para que promova ações emergenciais para o setor cultural.

A previsão para Adamantina é de R$ 325 mil em recursos que deverão ser destinados ao município por meio da Lei Paulo Gustavo.