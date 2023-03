REVIVER ADAMANTINA

Convidado como entrevistado da semana na TV Folha Regional, o novo presidente do diretório municipal do Republicanos em Adamantina, José Romão, fez diversas revelações relacionadas às movimentações políticas neste ano pré-eleitoral.

“Fizemos uma campanha muito feliz e com resultado muito positivo para o candidato a deputado federal Guilherme Piai (Republicanos), que é um grande amigo nosso e tem uma ligação muito forte com o governador Tarcísio de Freitas (São Paulo). Depois disto, recebi o convite para assumir a presidência do Republicanos. E então estou com eles para fazer um trabalho de organização no partido”, contou.

Até então, Romão era presidente do Podemos em Adamantina, mas deixou o posto para assumir a outra legenda. E, segundo ele, os dois partidos continuarão juntos. “A gente continua numa sintonia muito bacana”.

Revelou ainda que o MDB (Movimento Democrático Brasileiro) está sendo assumido por um grupo de pessoas próximas e com relação política muito forte na cidade.

O Podemos tem três vereadores eleitos com mandato em exercício (2021/2024): Alcio Ikeda Júnior, Antônio Leôncio (Bigode) e Rafael Pacheco.

Diante das respostas, a reportagem questionou se esse grupo (Republicanos, Podemos e MDB) lançará nomes para a disputa da Prefeitura de Adamantina nas Eleições Municipais de 2024. “Isso eu deixo aqui como uma coisa certa. Só não sabemos ainda por qual partido, porque algumas mudanças ainda podem acontecer. Mas terá candidato, sim”, cravou.

“A intenção na verdade é termos uma organização muito forte para poder conduzir a política de forma bastante construtiva, pensando sempre pelo lado positivo e que seja muito bom para o nosso município”, contextualizou.