Criança vítima de acidente não resiste e morre

Na manhã da próxima terça (28) a Polícia Civil de Adamantina, por meio do Necrim, realizará reunião de trabalho com a finalidade de debater o combate a maus-tratos contra animais. Foram convidados membros do Poder Judiciário; Ministério Público; da Polícia Militar Ambiental e local; Poder Executivo, Legislativo e Autarquia de Ensino do Município, bem como ONG e defensores autônomos de animais que atuam no Município de e profissionais da área de saúde animal.

Na reunião, que ocorrerá na citada terça às 09h30min, na sala de reuniões da Sede da Delegacia Seccional de Polícia de Adamantina, serão discutidas as recentes alterações legislativas, responsabilidades e obrigações dos entes públicos e dos profissionais envolvidos neste seguimento, bem como medidas de combate ao abandono e acolhimento de animais em situação de vulnerabilidade e risco de vida.