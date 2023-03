Alegria e emoção marcam a primeira noite do evento Glamour Mulher

Sentimentos de alegria e emoção marcaram a primeira noite do evento Glamour Mulher, na noite de quarta-feira, 22.

Promovido pela Rádio Life FM em parceria com o Centro Universitário de Adamantina, o projeto acontece desde 2018 com o objetivo de destacar o protagonismo feminino em toda sua plenitude.

Em sua 4ª edição, o tema é “Universo das mulheres da melhor idade 50+”.“A ideia do tema surgiu porque eu estou passando por esta fase, que acarreta muitos questionamentos. Assim como eu, acredito que outras mulheres também estejam vivendo esses conflitos, como a aceitação na sociedade, menopausa, mudanças no corpo, entre outros. Por isso, há a importância de trazer várias profissionais de diversas áreas, para o esclarecimento de dúvidas. A ação também mostra que as mulheres desta idade estão cheias de vida e projetos. Entre as participantes, algumas estão começando a faculdade e outras terminando o programa Educação de Jovens e Adultos (EJA)”, comenta a idealizadora Lúcia Prado.

A primeira noite do evento contou com uma roda de conversa entre a psiquiatra Jéssica Barbosa, nutricionista Viviane Souza e fisioterapeuta integrativa pélvica Valéria Marinho, abordando tópicos importantes como a discriminação com a idade, bem-estar, autoestima e saúde das mulheres que se encontram nesta faixa etária.

Também foi inaugurada a 1ª exposição de fotos da Pró-Reitoria de Extensão do Centro Universitário de Adamantina, através do projeto Mulheres em Evidência.

“O projeto Mulheres em Evidência surgiu durante a campanha Outubro Rosa, em 2022, da Rede de Combate ao Câncer de Adamantina, quando tivemos a ideia de fotografar mulheres que estavam em tratamento ou que já tinham superado a doença. Para isso, foi feita uma parceria maravilhosa com empresas da cidade, como Clariá e Arezzo, que vestiram as participantes. Foi uma oportunidade também para os alunos colocarem seus conhecimentos em prática: os estudantes de Publicidade e Propaganda, orientados pela artista Maila Alves, fizeram as fotos no estúdio do Centro Universitário e as alunas de Tecnologia em Estética e Cosmética ficaram com a parte de maquiagem, elevando ainda mais a autoestima delas. Também fizemos um calendário com as fotos. Observar as reações das participantes ao se verem ali não tem preço. É um projeto idealizado com muito carinho e futuramente teremos mais novidades”, comenta a pró-reitora de Extensão, Prof.ª Dra. Liliana Martos Nicoletti Tóffoli.

A exposição seguirá ocorrendo no Auditório Miguel Reale, no Câmpus II. Todos estão convidados a prestigiar.

O Glamour Mulher continua sua programação nesta quinta-feira, 23, com homenagens a mulheres pelo excelente trabalho na área de atuação e roda de conversa com as empresárias Ana Paula Duarte Castilho, Rosemary Guimarães Ramos e Sônia Moreno.

Já na sexta, 24, acontece o desfile com 10 escolhidas para viverem um momento especial de beleza e autoestima. As atividades acontecem a partir das 19h30 no salão de eventos do Ipê Palace Hotel.