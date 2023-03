Motorista morre em colisão com carros e caminhão em rodovia próximo a Orlândia, SP

Ontem, (2), por volta das 21h45 a equipe da Polícia Militar em patrulhamento pelo Bairro Mário Covas, um indivíduo conhecido nos meios policias, saiu em desembalada carreira permanecendo no local duas mulheres e um homem, sendo os três abordados.

No local, foi questionado o motivo de um dos indivíduos ter corrido. Uma parte feminina informou ser namorada do homem e que ele correu por estar em posse de um sachê de cocaína que havia acabado de receber do autor (homem 27 anos).

Foi realizada a busca pessoal no autor e localizada a quantia de R$140,00 no bolso de sua bermuda. Questionado sobre o valor, ele informou ser para pagar uma dívida.



O autor confirmou a entrega e que em sua residência havia mais entorpecente enterrado no quintal, onde após vistoriado com autorização do indivíduo, foi localizado um pote contendo 14 porções de pedras “cocaína” e uma um pouco maior para ser fracionada e em uma casa em frente foi localizada uma balança de precisão utilizada para pesagem dos entorpecentes.

Dada voz de prisão em flagrante ao indiciado por tráfico de drogas e por infringir a lei de drogas lei nº 11.343, o mesmo permaneceu à disposição da Justiça.