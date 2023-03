Fundo Social de Solidariedade de Adamantina divulga vagas para diversos cursos

O Fundo Social de Solidariedade de Adamantina está com vagas abertas para diversos cursos. As vagas são para costura doméstica, costura industrial, manicure e cabeleireiro

As inscrições para todos eles estão abertas e devem ser efetuadas das 8h às 16h no Fundo Social de Solidariedade. Para se inscrever, o interessado deve ter no mínimo 18 anos. Para cada um dos cursos, foram disponibilizadas 12 vagas.

Costura Doméstica

As aulas para o curso de costura doméstica tem início em 11 de abril e serão ministradas de terça e quinta das 19h às 22h no prédio onde funciona o Fundo Social.

Costura Industrial

Quem deseja aprender sobre costura industrial pode optar entre segunda e quarta das 7h30 às 11h30 ou das 18h30 às 22h30. As aulas começam no dia 10 de abril.

Cabelereiro

O curso de cabeleireiro será realizado de terça-feira das 19h às 21h e começa no dia 11 de abril.

Manicure

O curso de manicure será ministrado de quarta-feira das 19h às 21h e as aulas tem início dia 12 de abril.

Serviço – O Fundo Social de Solidariedade está situado na Alameda Armando Sales de Oliveira, 51.