Prefeitura de Adamantina já notificou mais de 1200 proprietários de terrenos para limpeza

A Prefeitura de Adamantina foi contemplada com um veículo que será usado como viatura do Procon Municipal, por meio de um convênio firmado entre a Fundação de Proteção e Defesa do Consumidor – PROCON – SP e o Ministério da Justiça.

A entrega do veículo aconteceu na sexta-feira (17) em São Paulo e contou com a presença do chefe de gabinete, Gustavo Taniguchi Rufino.

A emenda para aquisição do carro foi destinada ao município pelo deputado federal Celso Russomanno. A iniciativa tem como foco fazer com que a Política Estadual e Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor seja fortalecida em Adamantina.

“O carro será destinado ao Procon para que o órgão faça as suas fiscalizações. Gostaria de agradecer ao deputado federal, Celso Russomano, por viabilizar a emenda federal e ao Governo do Estado de São Paulo”, finaliza Rufino.

O Procon de Adamantina está vinculado à Secretaria de Desenvolvimento Econômico e funciona no prédio do Poupatempo que está situado na Avenida da Saudade, 1072.