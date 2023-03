Prefeito Márcio Cardim anuncia filiação ao PSD, partido do vice-governador

O Prefeito de Adamantina, Márcio Cardim, anunciou sua filiação ao PSD (Partido Social Democrático), durante a assembleia da AMNAP (Associação dos Municípios da Nova Alta Paulista) realizada no último sábado na Cidade Jóia.

O encontro realizado na Biblioteca Municipal contou com a presença de importante nomes da legenda, como o presidente nacional do PSD Gilberto Kassab (secretário estadual de Governo e Relações Institucionais), Eleuses Paiva (secretário estadual de Saúde) e o presidente do Crea – SP (Conselho Regional de Agronomia e Engenharia) Vinícius Marchese (suplente de deputado federal e nome com forte ligação ao vice-governador do Estado Felicio Ramuth, que também é do mesmo partido).

Segundo Márcio Cardim, a saída do União Brasil (partido que foi eleito e reeleito prefeito de Adamantina) foi debatida com o grupo político local, que tem entre os principais nomes o do ex-prefeito Kiko Micheloni, que, inclusive, estava presente no encontro da Amnap, juntamente com outros líderes do grupo, como o empresário Ricardo Brambila e José Roberto Ferreira.

A decisão, ainda segundo Márcio Cardim, visa estreitar a relação de Adamantina com o Estado. “Nós queremos estar alinhados ao Governo. Nós queremos trabalhar junto ao Governo. E isso que nossa região e nossa população precisa de fato”, destacou.

Em Adamantina, o PSD tem como presidente o secretário municipal de Cultura e Turismo Sérgio Vanderlei.

Márcio Cardim além de ocupar o cargo de prefeito de Adamantina pela segunda vez consecutiva é o atual presidente da AMNAP.