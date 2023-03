Centro Universitário de Adamantina promove ação social na Lagoa Seca neste sábado, 25

A Pró-Reitoria de Extensão (PROEXT) do Centro Universitário de Adamantina promove na manhã deste sábado, 25, a segunda edição do ano do programa Ação Social com atendimentos gratuitos à população, no bairro rural Lagoa Seca.

O evento tem início às 8 horas, na escola ao lado da Capela Santo Antônio, na rodovia vicinal Plácido Rocha.

A ação contará com a participação de alunos de diversos cursos. Serão oferecidos serviços de dosagem de glicemia, aferição de pressão arterial, avaliação bucal, triagem e encaminhamento, orientações de higiene bucal, entrega de escovas, pastas e enxaguantes, distribuição de sementes e hortaliças, conscientização sobre vacinas, teste de oximetria, atividades lúdicas, entre outros.

“É importante levarmos essas ações aos bairros mais distantes e às comunidades rurais, que nem sempre têm acesso aos serviços oferecidos. Para os alunos, há a oportunidade de conhecer uma realidade diferente. No sábado, poderemos verificar se há algum problema de saúde nos moradores locais, que serão orientados por toda uma equipe especializada. Outros destaques do evento são a entrega de mudas e hortaliças e orientações sobre plantio e cuidado, já que é uma área rural, além da conscientização da vacina em um momento pós-pandemia. Haverá também distribuição de pipoca e algodão doce para as crianças. Todos os moradores do bairro e das comunidades rurais em volta estão convidados”, ressalta o Prof. Me. João Paulo Gelamos, coordenador de projetos de Extensão de Exatas e Agrárias da PROEXT.