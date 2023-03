AMNAP: Reunião em Adamantina conta com dois secretários do Governo do Estado

No último sábado (18), em reunião da Associação dos Municípios da Nova Alta Paulista (AMNAP), realizada em Adamantina, contou com a presença de Gilberto Kassab, secretário de Governo e Relações Institucionais, e Eleuses Paiva, secretário de Saúde e, ainda, o presidente do CREA-SP, Vinicius Marchese.

Na oportunidade, o encontro contou ainda com a presença de prefeitos dos municípios da região, vereadores e outras autoridades locais e regionais.

A pauta da reunião trouxe as discussões a respeito da regionalização da saúde que abrange toda a região da AMNAP e a implantação de um hospital regional; a criação de um corredor logístico somando a Rodovia SP-294, ferrovia: trecho Bauru-Panorama, Linha aérea: Dracena/Tupã – São Paulo e mais a hidrovia: Tietê-Paraná.



Na reunião ainda foi tratado sobre formas de fomentar a agricultura local e regional e para encerrar, foi discutida a evolução do consórcio CIM-AMNAP.

O presidente da AMNAP e prefeito de Adamantina Márcio Cardim, agradeceu a visita dos representantes do Governo do Estado e reforçou a importância da AMNAP ter uma parceria com o Governo do Estado.



“Precisamos um do outro no desenvolvimento dos projetos. Pedimos um olhar especial para o Oeste do Estado e já percebemos que este governo está focado no desenvolvimento local”, assegura.

Gilberto Kassab, secretário de Governo e Relações Institucionais, disse que a participação na assembleia teve como objetivo estabelecer uma parceria não só com a AMNAP como também com Adamantina.

“Retorno a Adamantina para ouvir os prefeitos da região para avançar nas políticas públicas na área da saúde. Cumprimento o prefeito que vem apresentando o projeto de regionalização da saúde que é bom não só para a região como para o estado. Nos próximos dias estaremos em São Paulo para avançar ainda mais”, afirma Eleuses Paiva, secretário de saúde do Estado de São Paulo.