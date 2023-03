GARBELIM CENTRO AUTOMOTIVO é inaugurado em Adamantina

“Se você quer construir um navio, não chame as pessoas para juntar madeira ou atribua-lhes tarefas e trabalho, mas sim ensine-os a desejar a infinita imensidão do oceano.” (Antoine de Saint-Exupéry)

Existem áreas do MERCADO que estão sempre além da imaginação para os simples mortais, assim, cada qual deve saber por onde entrar e se possível, tentar sair sem mais e sem menos…

Também, a denominada CRIATIVIDADE deveria ser uma alternativa mais do que interessante para todos/as os/as PROFISSIONAIS, todavia, quase sempre tal responsabilidade fica por conta dos ARTISTAS e ponto quase final…

O trabalho desenvolvido por meio da CONSTRUÇÃO, ou melhor, CRIAÇÃO DE MÓVEIS provenientes do uso SUSTENTÁVEL da madeira, tornou-se a FERRAMENTA para as atividades da BURGOS ARTE DESIGN…

São mais de 8 anos de atuação nesta área, tendo em vista que FABIANO BURGOS BALBINO, diplomado em DESIGN pela UniFAI, esteve neste período, pesquisando e testando diversos ESTILOS, portanto, as conquistas apareceram e o trabalho apresentado se tornou uma referência para o MERCADO por meio da PROPOSTA com criatividade e qualidade…

O apoio familiar sempre esteve ao lado de FABIANO, assim, sua mãe, Dona MARIA CONSUELO BURGOS e esposa, JULIANA S. OLIVEIRA BURGOS e dos filhos filhas, MARIANA, RAEL e ANY, sempre fizeram e continuam fazendo a diferença na sua trajetória profissional…

Desenvolver atividades com a construção de MÓVEIS com material de USO SUSTENTÁVEL DA MADEIRA, torna-se um DESAFIO para o/a PROFISSIONAL que busca oferecer um PRODUTO que possa SERVIR com CRIATIVIDADE o/a cliente, ainda, nas expectativas quanto a QUALIDADE…

A observação quanto ao DESCARTE das inúmeras árvores OITI e outras espécies em Adamantina, foram determinantes para FABIANO perceber como poderia aproveitar tais PERDAS, tendo em vista que o material descartado era simplesmente transformado em LENHA ou DESCARTADO no aterro da cidade…

Após tais INDAGAÇÕES, bem como, ir atrás de outras informações necessárias para o desenvolvimento de um trabalho com MADEIRA, porém, deve-se registrar que foram realizadas muitas PESQUISAS quanto ao PRODUTO que seria oferecido no MERCADO, considerando tratar-se de um SEGMENTO ESPECÍFICO…

Também, para atuar como PROFISSIONAL nesta área, faz-se necessário possuir as FERRAMENTAS necessárias e de acordo com as exigências de cada PRODUTO a ser desenvolvido e finalizado para o/a CLIENTE…

A experiência de outras atividades com o equipamento MOTOSSERRA, proporcionou para FABIANO um início promissor quanto ao TRABALHO, todavia, a CRIAÇÃO e construção de MÓVEIS não é a mesma coisa que trabalhar com GALHOS ou TRONCOS de madeiras em geral…

Nestes casos em especial, ou seja, para o desenvolvimento das atividades com utilização SUSTENTÁVEL DA MADEIRA, os cortes são executados no local de retirada, desta forma, necessitam de precisão para não perder a PEÇA ESCOLHIDA…

Nesta proposta, a BURGOS ARTE DESIGN tem como objetivo trabalhar com todos os tipos de MÓVEIS RÚSTICOS e ORNAMENTOS construídos em MADEIRA MACIÇA, TRONCOS e RAÍZES…

O diferencial da BURGOS está na CRIATIVADE com EXCLUSIVIDADE para que o/a CLIENTE possa estar ciente que é ESPECIAL quanto a tal proposta, também, “só entregamos para o cliente aquilo que desejamos para a nossa casa”…