Centro Universitário de Adamantina volta a usar o nome ‘FAI’ após determinação do TJSP

Integrante do programa estadual ‘Nossa Rua’, a pavimentação do prolongamento da Avenida Francisco Bellusci – entre a fábrica de bolacha e o Hotel 595 – no trecho que dá continuidade ao Distrito Industrial ‘Otávio Gavazzi‘, entrou novamente em processo licitatório para tentar definir a empresa que executará o serviço.

A informação foi confirmada pela Prefeitura de Adamantina por meio da Secretaria de Planejamento em resposta enviada ao Folha Regional na manhã de quinta-feira (9).

“O convênio está em fase de licitação e as obras serão iniciadas após a finalização do processo”. Além deste local, outros três trechos constam no cronograma de execução de asfalto novo: a ligação entre o Parque Itamaraty e o Jardim Brasil; a rua atrás da horta do Jardim Adamantina e no acesso às futuras casas populares. O total da pavimentação será de 13.465,80 metros quadrados.

O certame já havia sido aberto outras quatro vezes, no entanto, em todas deu deserto. A Prefeitura constatou que por se tratarem de trechos picados, não há interesse das empresas em assumirem as obras. De acordo com o projeto, a metragem prevista apenas para o prolongamento da ‘Francisco Bellusci’ é de 7.044,50 metros quadrados.

O repasse do Governo do Estado de São Paulo para subsidiar o convênio, segundo a Prefeitura, é de R$ 1.938.292,74, com a contrapartida municipal de R$ 3.705.000,00.