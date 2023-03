Adamantinenses marcam na vitória do CRM de Rancharia na Copa Unipontal

Jogando no último sábado (18) no Estádio Municipal Antônio Goulart Marmo, as categorias menores da SELAR/Adamantina venceu todas as categorias Sub 11, Sub 13 e Sub 15 diante do Tupã Futebol Clube pela Copa AMNAP de Futebol de Base.

Na categoria Sub 11 os adamantinenses venceram pelo placar de 1 a 0 em jogo bastante disputado. Já na categoria Sub 13 goleou pelo placar de 3 a 0, e no Sub 15 vitória pelo placar de 3 a 2.

As equipes adamantinenses voltam a jogar fora de seus domínios neste sábado dia (25) na cidade de Tupã contra as categorias do Alto Sumaré também da cidade de Tupã.

A Secretaria de Esportes Lazer e Recreação parabeniza os atletas e os pais, bem como o novo trabalho desenvolvido pelos profissionais de Educação Física com registro no CREF – Conselho Regional de Educação Física Luis Fernando (Lú), Ricardo Nascimento (Andradina) e Rafael Mortari.