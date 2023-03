Corpos são encontrados dentro de carro carbonizado com ajuda do helicóptero Águia

“Foi graças as pessoas incapazes de criar algo original, Que o maldito plágio surgiu e se alastrou pelo o mundo.” (Leonardo Pina)

Sérgio Barbosa (*)

Nesta semana, ocorreram diversos desencontros em terras PROVINCIANAS, ainda, umas mais e outra menos, porém, tudo indica que muita ÁGUA, ainda, vai passar por debaixo desta ou daquela PONTE…

Espera-se que os/as GESTORES/AS que atuam nestas áreas, ou seja, em níveis MUNICIPAL e EDUCACIONAL, estejam em ESTADO DE ALERTA de um jeito ou de outro, caso contrário, o RETROCESSO é mais do que uma CERTEZA…

Porém, como afirma uma das máximas da PUBLICIDADE, a saber: NADA SE CRIA, TUDO SE COPIA, talvez o que está de FATO possa ser TROCADO em meio aos DESENCONTROS com DECISÕES que deixaram a desejar em um PASSADO não tão distante…

Entretanto, quem está no COMANDO neste momento, deve considerar que tais IMPREVISTOS não estão de ACORDO com o CENÁRIO ORGANIZACIONAL em tempo de PÓS-GLOBALIZAÇÃO, todavia, nestes e naqueles outros lados de um mesmo lado, tudo funciona mais ou menos no sistema do FAZ DE CONTA…

O momento é para estar em CONEXÃO com o SISTEMA que regula tais questões com isto ou aquilo, ainda, em todas as áreas do MERCADO, haja vista que as ESTRATÉGIAS são fundamentais para o desenvolvimento da ORGANIZAÇÃO…

Não se pode esquecer aquele outro dito mais do que popular, a saber: SE VOCÊ PENSA QUE TÁ RUIM, PODE PIORAR…

Nestes últimos anos, foram muitos os DESENCONTROS nas PAREDES ALVAS, portanto, TODO CUIDADO É POUCO neste CENÁRIO atual, além do mais em meio ao tudo de menos, PROFISSIONALIZAR é mais do que necessário em todas as áreas desta ou daquela ORGANIZAÇÃO…

O dito PODER PÚBLICO não pode ficar de lado neste contexto plural para o cenário PROVINCIANO, tendo em vista que a REPERCUSSÃO NEGATIVA do caso em pauta, ainda, que pode ser considerado um PLÁGIO, considerando que a MARCA estava devidamente REGISTRADA pela outra ORGANIZAÇÃO antes das PAREDES ALVAS entrar no MERCADO com a mesma MARCA, diga-se passagem, NÃO REGISTRADA como determina o PROTOCOLO nestes casos entre os OCASOS de um TALVEZ e PONTO QUASE FINAL…

Ainda, nas REDES SOCIAIS que circulam nos MEIOS PROVINCIANOS, existem diversas sugestões quanto a uma NOVA PROPOSTA para as PAREDES ALVAS neste caso em pauta, assim, pra reforçar o contexto atual, QUEM SOBREVIVER VAI SABER…

______________________________

(*) jornalista diplomado.

e-mail: [email protected]