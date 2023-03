Acidente com ônibus deixa cinco feridos

Na manhã desta sexta-feira, 17, um grave acidente envolvendo um ônibus de trabalhadores rurais deixou cinco pessoas feridas na vicinal que liga a rodovia Assis Chateaubriand SP 425 ao município de Sagres. O incidente ocorreu por volta das 7h30 e foi registrado pela Polícia Militar da cidade.

Segundo informações apuradas, o ônibus seguia sentido rodovia a Sagres quando o motorista perdeu o controle do veículo, saindo da pista e parando em uma valeta existente no local. Ainda não se sabe as causas que levaram ao acidente.



Equipes de resgate foram acionadas e socorreram cinco pessoas que estavam dentro do ônibus. As vítimas foram levadas para a Santa Casa de Osvaldo Cruz com ferimentos aparentemente leves.

A Polícia Científica esteve no local para realizar uma perícia e coletar informações que possam auxiliar nas investigações sobre as causas do acidente. A Polícia Civil do município segue com as investigações.