Fonte do jardim central já está em funcionamento com efeitos de som e luzes

As equipes do Atlético Ousadia/Mariapólis e Vila Jamil F.C./Adamantina, são as duas últimas classificada para as semifinais da disputada e bem organizada 1ª edição da Copa Arena Regional de Futebol Society de Pracinha.

As equipes conquistaram suas vagas para semifinais ao vencer seus adversários Time da Roça F.C./ Pracinha e C. A. do Morro /Lucélia, em duelos realizada pela segunda fase das quartas de finais (mata-mata) na terça-feira (14) em Pracinha.

ATLÉTICO OUSADIA

O time maripolense do Atlético Ousadia JW Gralhas Poços/ Vereadores Bicudo e Fernando Rombaldi do técnico Ivan, foi ousado e não se intimidou com os donos da casa o Time da Roça F.C. e com gols marcados por Manezão, Alan Santos e Matheus se garantiu para semifinais ao vencer por 3 a 1.

VILA JAMIL

O único representante adamantinense o Vila Jamil F.C./ André Calhas Nossa Senhora das Graças/ Mercado Aliança/ Bar do Beto/ Zé Valente/ Comercial Aguapeí/ Marcos Construtor sob o comando de Marcio, surpreendeu o favorito e bom time do C.A. do Morro/Lucélia/ Restaurante Panela Caipira/ Marcin Funilaria, ao vencer por 4 a 2, com destaque da partida ao bom jogador Roger, que em noite inspirado marcou 3 vezes e enquanto Vitinho completou o placar da classificação para a semifinal.

ARBITRAGEM

O competente arbitro luceliense Júlio José Moreno (Judá Artigos e Eventos Esportivo Lucélia) escolhido para estes dois duelos e teve um bom trabalho em campo.

SEMIFINAIS

As disputas das semifinais acontecem nesta quinta-feira (16) com os duelos acirrados com início à partir as 20h00.

No primeiro jogo, o Red Bull F.C./ Pracinha enfrenta o Atlético Ousadia/ Mariápolis e no segundo jogo Caiabú F.C. enfrenta o Vila Jamil F.C./ Adamantina.

ORGANIZAÇÃO

Diretoria de Esportes – Coordenação- Juninho do Esportes.

– Na foto, o bom jogador Roger que garantiu a classificação da Vila Jamil, com seus gols.