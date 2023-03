CIRÚRGICA ADAMANTINA com desconto para estudantes

A MAIRT – Industria e Comércio de Móveis para Escritório recebeu uma importante homenagem da Câmara Municipal de Adamantina.

Trata-se da “Moção de Congratulações e Aplausos” apresentada pelo vereador presidente da Câmara Municipal, Aguinaldo Pires Galvão e que foi assinada também pelos demais membros do poder legislativo.



A moção foi apresentada após a empresa apresentar na semana passada à população de Adamantina seu novo e arrojado showroom localizado na Avenida Adhemar de Barros, centro da Cidade Joia e que conta com quase 300 m² somados aos 1.180 m² na área de indústria localizada no Distrito Industrial.



Em conversa com o jornalismo Folha Regional e Adamantina Net, o empresário Carlos César Rodrigues destacou a alegria em receber tal homenagem da Câmara de Adamantina, o que segundo ele “mostra que a Maiart está no caminho certo, investindo no município, gerando emprego e renda e ainda proporcionando aos adamantinenses e pessoas de toda a região a possibilidade de adquirir os móveis de qualidade para os mais diversos ambientes”.