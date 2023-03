Caminhoneiro dá ré, não vê muro, que cede e atinge cinco veículos em Indaiatuba

No começo do mês de novembro do ano passado, a Prefeitura de Adamantina divulgou o recebimento Certificado de Regularidade de Pessoa Jurídica e Anotação de Responsabilidade Técnica (ART), emitidos pelo Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado de São Paulo (CRMV/ SP), que regulamentavam os trabalhos do atendimento médico veterinário realizado pelo Departamento de Controle de Vetores, portanto, mais uma etapa vencida para colocar o Castramóvel em funcionamento.

Na última segunda-feira (13), no decorrer da sessão ordinária da Câmara Municipal, foi apresentado o Requerimento nº 017/2023 que solicita informações sobre o equipamento.

Os vereadores Alcio Ikeda Júnior (PODE) e Paulo Cervelheira (PV) questionaram sobre a situação atual do Serviço Médico Veterinário Móvel para Cães e Gatos (SEMEMOV) em Adamantina, bem como quanto á situação do Castramóvel junto ao CRMV/ SP e se foram realizadas fiscalizações da estrutura do equipamento pelo órgão competente.

Os autores do pedido também solicitaram cópia dos pareceres, ofícios ou quaisquer documentos emitidos pelo Conselho. E ainda indagaram qual a previsão de início e como funcionarão os atendimentos do Castramóvel.

Na Nota à Imprensa enviada em novembro de 2022, a Secretaria Municipal de Saúde afirmou que o município já poderia “agendar com o CRMV/SP vistoria das instalações e equipamentos, e validar o Plano de Controle de Reprodução Animal.”

O Castramóvel foi adquirido e anunciado pela Prefeitura em dezembro de 2020.

O Requerimento dos vereadores foi aprovado no plenário e deve ser encaminhado pela Presidência do poder Legislativo para a resposta do Executivo no prazo de 15 dias.