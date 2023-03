André do Prado é eleito presidente da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo

Eleito com 89 votos, o deputado André do Prado é o novo presidente da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo e comandará o maior parlamento estadual da América Latina pelos próximos dois anos. A nova Mesa Diretora da Alesp, eleita durante sessão realizada nesta quarta-feira (15), é composta também pelo 1º secretário, deputado Teonilio Barba (PT), e pelo 2º secretário, deputado Rogério Nogueira (PSDB).

Em sua primeira fala à frente do Legislativo paulista, André do Prado agradeceu os votos recebidos e prometeu uma gestão aberta a diálogos. “Sei da minha responsabilidade, mas agradeço a cada um de vocês, pois sem o apoio dos partidos isso não seria possível. Vou trabalhar muito para honrar cada voto que tive na tarde de hoje”.

O novo presidente ressaltou também a relação entre a Assembleia e o governo do Estado. Relação esta que prometeu estreitar nesses próximos dois anos. “Vamos juntos trabalhar para um Estado mais forte, humano e desenvolvido”.

André do Prado venceu o pleito que contou com a candidatura do deputado Carlos Giannazi (Psol), que recebeu o voto de cinco parlamentares.

O 1º secretário Teonílio Barba foi eleito para o novo cargo por aclamação do Plenário. Barba saudou todos os presentes e firmou seu compromisso com respeito às diferentes visões presentes na nova composição da Casa. “Nós temos o compromisso com o debate, para que a gente retome a autonomia e a independência legislativa desta Casa. E isso não impede que quem é da base mantenha a defesa do seu governo. Nós da oposição faremos uma oposição responsável, mas com muita firmeza”, disse.

Já o deputado Rogério Nogueira chega para seu segundo biênio integrando a Mesa Diretora da Alesp. O parlamentar ocupou a segunda-secretaria entre os anos de 2021 e 2023 e foi reeleito com votação simbólica do Plenário. “Todos vocês [parlamentares] têm o direito de nos cobrar, tanto nós da segunda-secretaria, quanto a primeira e a presidência. Quero continuar trabalhando para todos desta Casa legislativa”, afirmou o parlamentar.

Mesa substituta

Durante a sessão, a nova legislatura da Alesp elegeu também o deputado Gilmaci Santos (Republicanos) como 1º vice-presidente; o deputado Milton Leite Filho (União) para 2º vice-presidente, o deputado Helinho Zanata (PSC) como 3º vice-presidente e o deputado Rafael Silva (PSD) para a 4ª vice-presidência. Os deputados Léo Oliveira (MDB) e Gil Diniz (PL) ocuparão, respectivamente, as 3ª e 4ª secretarias.

Presidente

André do Prado, 53, nasceu em Guararema, na Região Metropolitana de São Paulo e é formado em Análise de Sistemas pela Universidade de Mogi das Cruzes. Começou sua carreira política em 1992, quando aos 23 anos foi eleito vereador de Guararema, cargo em que permaneceu por dois mandatos, até o ano de 2000.

Do Prado foi vice-prefeito de Guararema entre 2000 e 2004, período em que comandou também a Secretaria de Saúde do município. No último ano de seu mandato como vice-prefeito, se candidatou à prefeitura de Guararema e conquistou o cargo em que esteve à frente até o ano de 2008.

André do Prado foi eleito deputado estadual pela primeira vez em 2010 e chega este ano ao seu quarto mandato na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo.

Secretários

Teonilio Barba, 64, é diretor licenciado do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, lugar onde começou sua movimentação política. Nascido em Água Boa, munícipio do interior de Minas Gerais, Barba está em São Paulo há mais de 50 anos.

O parlamentar foi eleito para seu primeiro mandato como deputado estadual em 2014 e, desde então, esteve presente em todas as legislaturas seguintes. Este é o terceiro mandato de Barba.

Já o deputado Rogério Nogueira, 53, chegou este ano ao seu sexto mandato na Assembleia Legislativa de São Paulo. Natural de Indaiatuba, no interior do Estado, Nogueira entrou na vida pública por meio do motocross – esporte que lhe rendeu 10 campeonatos paulistas e oito campeonatos brasileiros na modalidade.

O parlamentar foi eleito a primeira vez como deputado estadual em 2002 e, assim como seu colega de secretaria, figura no quadro de parlamentares desde então.