Van desgovernada cai em córrego em Ribeirão Preto

Um ciclista morreu na manhã desta quarta-feira, (15/03/2023), depois de bater de frente com um caminhão na rodovia João Pedro de Rezende, que liga Monte Aprazível à Nipoã (SP).

De acordo com informações da Polícia Rodoviária Estadual, ainda por motivos a serem apurados, o ciclista, morador de Monte Aprazível, teria invadido a pista contrária e batido de frente com o caminhão de um frigorífico. Na batida, ele acabou sendo atropelado pelo caminhão e infelizmente morreu no local.

A perícia foi acionada e a rodovia precisou ser interditada até a remoção da vítima e do veículo. As causas do acidente serão investigadas.