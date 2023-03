Prefeitura de Adamantina regulamenta Programa “Decks Urbanos”

Por meio de mais uma iniciativa inovadora, a cooperativa Camda realizará nos dias 15, 16 e 17 de março a Expocamda cereais 2023 na cidade de Adamantina, na fazenda experimental.

Com a proposta de repassar conhecimento e novas tecnologias ao homem do campo, foi preparado o maior encontro sobre o assunto com inúmeras novidades. Através de um tour no campo experimental serão apresentadas diversas variedades de soja, plantio direto em pastagem, meiosi soja/cana, manejo nutricional de soja, controle de pragas e doenças, técnicas de inoculação e stands das empresas parceiras no campo.

Além disso, o evento conta também com workshops durante os três dias com os mais renomados profissionais da área. José Luiz Tejon, Felipe Paiva, Marcos Fava Neves entre outros estarão presentes na Expocamda cereais repassando todas as tendências deste mercado.

Complementando este encontro, na feira comercial mais de 55 empresas do seguimento estarão presentes no barracão com stands para visitação e balcão de negócios com as melhores ofertas.

Confira a programação e participe:

PROGRAMAÇÃO

DIA 15 DE MARÇO

7h30 – Credenciamento / Coffee break

8h30 – Visitação campo de produção

11h00 às 12h30 – Almoço (salão principal)

13h00 – Abertura Expocamda – cereais 2023 OSVALDO MATSUDA (dir. presidente Camda) WALDOMIRO TEIXEIRA DE CARVALHO JR (dir. superintendente Camda)

13h15 – Palestra “Cooperativismo como modelo de vida” com JOSÉ LUIZ TEJON (coord. do Agribusiness Center FECAP/SP e jornalista)

14h30 – Abertura da feira comercial

18h00 – Encerramento geral

DIA 16 DE AGOSTO

7h30 – Credenciamento / Coffee break

8h30 – Visitação campo de produção

11h00 às 12h30 – Almoço (salão principal)

13h00 – Abertura LAÉRCIO VECHIATTO (dir. comercial/mkt Camda); VANESSA CASACHI (dir. operações & supply chain Camda)

13h15 – Palestra “A importância da pesquisa para se obter maior produtividade” com ROBERTO MINORU ISHIMURA (dir. Detec)

14h00 – Palestra “Soja – perspectivas de mercado, compreensão dos riscos & excelência na gestão de preços” com FELIPE PAIVA (dir. Unibarter)

14h45 – Início feira comercial

18h00 – Encerramento geral

DIA 17 DE AGOSTO

7h30 – Credenciamento / Coffee break

8h30 – Visitação campo de produção

11h00 às 12h30 – Almoço (salão principal)

13h00 – Abertura GUMERCINDO FERNANDES DA SILVA (dir. secretário Camda); CARLOS ALBERTO PEREIRA (dir. administração & finanças Camda)

Programa Mais cana Muito mais soja com LUCAS PAULI (ger. cereais Camda)

13h15 – Palestra “Construindo valor no agro” com MARCOS FAVA NEVES (Markestrat)

14h15 – Início feira comercial

18h00 – Encerramento Expocamda – cereais 2023