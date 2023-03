Após abandonar veículo com 163 kg de maconha em canavial, dupla é presa por tráfico de drogas

Segundo informações da Polícia Civil, a equipe de investigações de Presidente Prudente (SP) recebeu informações e solicitação de apoio da Delegacia de Itapira (SP), a qual disse que diversos veículos saíram do estado do Mato Grosso do Sul com um carregamento de drogas.

Iniciados os trabalhos investigativos, a Polícia identificou que, em meio ao delito, haviam carros batedores, responsáveis por verificar a presença de viaturas policiais no trajeto.



Ao identificar os automóveis envolvidos, com apoio da Polícia Rodoviária, foi feita abordagem de um veículo em Presidente Venceslau (SP), que possuía três indivíduos, sendo dois homens e uma mulher. Questionados, eles confirmaram que estavam vindo do Mato Grosso do Sul, porém deram informações desencontradas sobre o motivo da viagem. Os envolvidos alegaram que o outro veículo, que estaria junto com eles, trazia bebidas.

Os policiais civis identificaram ainda que os dois outros homens envolvidos no possível tráfico de drogas estavam hospedados em um hotel, em Presidente Epitácio (SP). Após identificar o local, visualizaram os suspeitos e, ao abordá-los em via pública, ambos confessaram que estavam envolvidos com os indivíduos abordados anteriormente.

Eles ainda informaram que estavam transportando entorpecentes em um veículo, mas fugiram de uma abordagem policial no Mato Grosso do Sul por meio de um canavial, onde abandonaram o carro carregado de drogas. Em seguida, eles se hospedaram em Presidente Epitácio.

Os suspeitos colaboraram com as investigações e indicaram aos policiais a localização precisa do carro abandonado.